Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Konyaspor maçında forma giymeyen Victor Osimhen'in, 2 aylık maaşını alamadığı öne sürülmüştü. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Nijeryalı yıldızla ilgili çok konuşulan iddiaya cevap verdi.

Galatasaray'da yıllık 21 milyon euro garanti ücret kazanan Victor Osimhen'in 2 aylık maaşını alamadığı iddiası gündem oldu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolcu ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"PRİMLERİ BİRİKTİRMİYORUZ"

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e konuşan Kavukcu, "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı martta ödeniyor. Yani Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyunların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

"ÖDEME YAPILMADIĞI KOCA BİR YALAN"

Abdullah Kavukcu, "Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?" ifadelerini kullandı.

