Olay adam Victor Osimhen, Juventus rövanşında olacak. Maaşındaki gecikme sebebiyle Konya’ya gitmediği dedikoduları ortaya atılan G.Saray’ın süper yıldızı, eleştirilere sahada cevap vermek istiyor…

Konyaspor maçında kadroda yer almayan Galatasaray’ın süper starı Victor Osimhen, âdeta üç gündür ortaya atılan iddialarla gündeme damga vurdu.

RİSKE GİRMEDİ

İşin aslı; Victor Osimhen’in Konya deplasmanında yer almamasının sebebi ise yıldız golcünün aldığı bir karardı! Şampiyonlar Ligi maçlarına çok büyük önem veren ve Devler Ligi karşılaşmalarına daha özel hazırlanan Osimhen, Juventus maçını riske atmak istemedi. Yıldız golcü, dizindeki hafif ağrılar sebebiyle Konyaspor deplasmanı için affını istedi!

MAAŞ DERT DEĞİL

Şampiyonlar Ligi arenasını kariyeri adına büyük vitrin, basamak olarak gören Osimhen’in bu girişimi sürpriz olmadı! Yıldız golcü Juventus ile oynanacak rövanş maçında tam kapasiteyle oynayabilmek adına Konya deplasmanında yer almadı. Galatasaray’daki diğer oyuncular gibi primler dışında son olarak aralık ayında maaş alan Osimhen’in maddi konularla alakalı bir tavrı yok! Nitekim Nijeryalı oyuncu, bugün Galatasaray kafilesi ile birlikte Torino’ya gidecek ve Juventus maçında forma giyecek.

OSİMHEN İDMANDA

Ağrıları geçen Victor Osimhen takımının dünkü idmanına katıldı. Nijeryalı yıldız Ali Sami Yen’deki 5-2’lik Juventus zaferinde fileleri havalandıramasa da iki golün hazırlayıcısı olmuştu.

