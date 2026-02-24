ABD Başkanı Donald Trump, İran’la Cenevre’de yapılacak üçüncü tur müzakerelerin başarısız olması hâlinde askerî seçeneklere başvuracak.

Orta Doğu’da art arda yapılan askerî sevkiyatlar, ABD’nin bölgedeki operasyonel kapasitesini üst seviyeye taşıdı. Deniz ve hava unsurlarının güçlendirilmesiyle birlikte ABD kuvvetleri, kapsamlı bir harekâtı yürütebilecek konuma geldi. Sahadaki birliklerin komuta kademesinden gelecek talimata göre İran’ı vurmaya hazır olduğu ifade edildi.

Eski Pentagon yetkilisi Dana Stroul, ordunun uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir harekâta hazır olduğunu belirterek, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ABD’ye dönmekte olduğunu ancak Orta Doğu’ya yönlendirildiğini kaydetti.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD ile İran arasında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre’de yapılması planlanırken, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askerî seçenekleri masada tutuyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla “hedefli saldırı” seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü. Trump, geniş kapsamlı bir askerî saldırı seçeneğine daha sonra başvuracak.

PEZEŞKİYAN: YAKINDAN İZLİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler ve muhtemel askerî saldırı ihtimaliyle ilgili açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. Son müzakerelerde somut teklifler karşılıklı olarak paylaşıldı ve cesaret verici sinyaller alındı. Ancak ABD’nin adımlarını yakından izlemeye devam ediyoruz ve muhtemel her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık” ifadelerini kullandı.

İSRAİL KABİNESİ TOPLANDI

Gerilimin artması üzerine İsrail güvenlik kabinesi, ABD’nin muhtemel saldırısı ve bölgesel çatışma ihtimallerini görüşmek üzere bir araya geldi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, kabine üyelerinin İran ve çeşitli cepheler üzerine kapsamlı bilgi aldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yalnızca bazı danışmanları ve güvenlik yetkilileriyle ABD’nin İran’a saldırması durumunda Hizbullah’ın nasıl hareket edebileceğiyle ilgili bir toplantı yaptığı da öğrenildi.

