Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl çok güçlü performans ortaya koyduklarına işaret ederek, “Bütçe açığını, deprem harcamalarına ve daha önceden uygulamaya koyduğumuz erken emeklilik sistemine rağmen millî gelire oran olarak yüzde 3’ün altına çekme performansını gösterdik” dedi.

37. Vergi Haftası etkinliğinde konuşan Şimşek, “Gelir politikalarımızda adalet ve etkinliği önemsiyoruz. Toplumdaki algının aksine program döneminde vergi harcamalarını azalttık, etkin olmayanları gözden geçirdik, vergi harcamalarını millî gelire oranla düşürdük. Uzun süredir yüksek seyreden dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payını yüzde 66’dan yüzde 62’ye indirdik” diye konuştu.

2023’te yüzde 6,5 olan vergi harcamalarının millî gelir içindeki payının geçen sene yüzde 5,1’e düştüğünü, OVP dönemi sonunda yüzde 4,1 veya altına çekmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, 2022’de 3,8 milyon olan gelir vergisi beyanname sayısının 2024’te 5 milyonun üzerine çıktığı bilgisini verdi. 2025’te 473 bin mükellefin ilk kez beyanname verdiğine dikkati çeken Şimşek, “Bu program döneminde beyana dayalı vergiler düşen enflasyona rağmen her sene iki katına çıktı. Gelir vergisi mükellef sayısı 6,2 milyonu aştı” ifadelerini kullandı.



