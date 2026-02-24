Anadolu Sigorta, kasko sigortasında “prim odaklı” anlayış yerine araç bedeli ve değer temelli yeni bir yaklaşımı sektör gündemine taşıdı.

Şirket, kaskoyu yalnızca fiyat karşılaştırması yapılan bir ürün olmaktan çıkarıp, araç sahipleri için sürdürülebilir bir güvence sistemi olarak konumlandırmayı hedefliyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı 33 milyonu aşkın aracın yaklaşık yüzde 25’inin kasko poliçesine sahip olduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, kaskonun pahalı olduğu yönündeki algının yalnızca nominal prim artışlarına dayandığını belirtti.

Matkap, 2025 başında 2 milyon TL değerindeki bir araçta kasko priminin araç bedeline oranının yüzde 1,4 seviyesinde olduğunu, bugün 2,5 milyon TL’lik aynı araçta bu oranın yüzde 1,3’e gerilediğini ifade ederek, araç değerine oranla maliyette müşteri lehine reel iyileşme yaşandığını vurguladı.



