ABD-İran gerilimi ve Trump’ın Yüksek Mahkeme ile restleşerek yeni tarifeler açıklaması, riskten kaçış eğilimiyle birlikte kripto varlıkları da vurdu. Bitcoin, bugün de düşüşünü sürdürürken, TSİ 07:00 itibarıyla en düşük 63 bin 400 doları test etti. Öte yandan ABD borsalarında yazılım şirketlerinin hisselerinde yaşanan çöküş de kripto varlıkları rahatsız etmeye başladı. Analistler, BTC’de 60 bin doların kritik olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlık Bitcoin’de irtifa kaybı devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde %-4,41 gerileyen Bitcoin, 64 bin 630 dolardan kapanış yaptı. Bugün de BTC fiyatı (TSİ 07:00’ye kadar olan işlemlerde) en düşük 63 bin 400 doları test etti. Bitcoin bu yıl, 6 Şubat 2026’da en düşük 59 bin 930 doları görmüştü. Bu seviye aynı zamanda BTC’de son 16 ayın en düşük seviyelerine işaret ediyor. 24 Şubat 2026 BTC fiyatının da bu kritik noktaya yaklaşması dikkatlerden kaçmıyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Jeopolitik gerilimlerde yaşanan artış ve makroekonomik belirsizlikler sebebiyle yatırımcılar da riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladı. ABD-İran müzakereleri devam etmesine rağmen Washington yönetiminin Orta Doğu’da askeri yığınak yapması muhtemel çatışma riskini canlı tutuyor. Öte yandan ABD’de Yüksek Mahkeme’nin “red” kararının ardından Başkan Donald Trump’ın yeni tarifeler açıklaması; gümrük vergisi belirsizlikleri ve küresel ticaret endişelerini de beraberinde getiriyor. Sadece son 1 haftalık süreçte bu sebeplerle ABD’li borsa yatırım fonları (ETF), BTC’de yaklaşık 400 milyon dolarlık satış yaptı.

Bitcoin neden düşüyor? İşte kriptoların yeni korkusu

ŞİMDİ DE YAZILIM ENDİŞESİ

Bitcoin, ABD’de son günlerde yazılım sektörüne yönelik artan endişelerden de olumsuz etkilenmeye başladı. Dünkü işlemlerde ABD borsalarında önemli düşüler yaşandı. Dow Jones %-1,66, S&P 500 %-1,04 ve Nasdaq da %-1,13 değer kaybetti. Yapay zekâ şirketi Anthropic, Claude Code ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıkladı. Bu ürünün birçok yazlımın yerine geçebileceği endişeleri ile sektör hisselerinde daha sert satışlar yaşandı. IBM yüzde -13,15, Oracle %-4,57, Microsoft %-3,21, Adobe %-4,61 ve CrowdStrike da %-9,85 geriledi. Teknoloji sektörünün yazılım ayağındaki irtifa kaybı, kripto varlıklarda da yeni endişe unsuru olarak öne çıktı.

60 BİN DOLAR KRİTİK

Bitcoin’de 60 bin doların hem teknik hem de psikolojik olarak önemli bir destek olduğunu aktaran analistler, bu seviyenin de kırılması halinde satışların daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. BTC fiyatı sadece 2026 işlemlerinde %-27 gibi yüksek bir oranda değer kaybı yaşadı. Şubat ayı işlemlerinde de son haftaya girilirken, BTC fiyatında 5 aydır üst üste düşüş yaşanıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası