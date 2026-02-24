Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının tanık ifadelerinde 'Cio' lakabıyla bahsedilen torbacının kimliği ortaya çıktı. Savcılık, 'Cio'nun Gürkan Kahramanoğlu olduğunu tespit etti. Operasyonlar öncesi yurt dışına kaçan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Özellikle firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği partilerin hemen hemen hepsine katılan 'Cio' lakaplı kişinin partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı.

'Cio' lakaplı torbacı Gürkan Kahramanoğlu

CİO'NUN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, 'Cio' lakaplı şahsın kimliğini tespit etti. 'Cio' lakaplı Gürkan Kahramanoğlu isimli şüpheli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı. Torbacı Kahramanoğlu'nun uyuşturucu operasyonları başlamadan yurt dışına çıktığı öğrenildi.

ŞOFÖR İFADE VERMİŞTİ

Kasım Garipoğlu'nun 10 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay verdiği ifadede, "Cio lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilerde uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" demişti.

"YATTA UYUŞTURUCU TEMİNİ YAPILIRDI"

Partilerde 'Cio' ve 'Saço' lakaplı şahısların uyuşturucu madde tedarikçileri olduklarını, bu şahısların maddeler getirdiklerini bildiğini itiraf eden Akçay, "Partilere Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yapılırdı. Yıllardır aynı ekiple çalıştığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı" şeklinde ifade vermişti.

"YANINDA HEP ÇANTA TAŞIRDI"

Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın yanı sıra barmenliğini yapan Atilla Aydın da ifadesinde 'Cio' ile ilgili önemli bilgiler vermişti. 'Cio' lakaplı ünlülerin torbacısının da sıklıkla bu partilerde boy gösterdiğini aktaran Aydın, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı" diye konuşmuştu.

