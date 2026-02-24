Ramazanda sıvı tüketimi konusunda yapılan en büyük hatanın iftardan hemen çok fazla su içmek olduğu belirtildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ramazanda sıvı tüketimi konusunda yapılan en büyük hatanın iftardan hemen çok fazla su içmek olduğunu söyleyen diyetisyen Gizem Güneş, "Midemizi genişletiriz ve baskı hissedebiliriz. İftardan sonra saat başı bir veya iki bardak su tüketimini saatlere yaymamızdır" şeklinde konuştu.

Güneş ayrıca, herhangi bir rahatsızlığı olmayanların gün boyu yavaşlayan sindirimi desteklemek amacıyla yeşil çay, rezene, ıhlamur ve zencefilli çaylar gibi bitki çaylarından destek alabileceğini sözlerine ekledi.

