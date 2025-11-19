Gazze'de kültür katliamı! Paşa Sarayı’nı yıkıp 20 bin eser çaldılar
İsrail, Gazze’de sadece sivilleri katletmiyor, tarihî mirasları da tahrip ediyor. Gazze’de Memlukler devrinde inşa edilen ve İsrail’in bölgeyi hedef alan saldırılarına kadar ayakta kalan Paşa Sarayı’nın da yaklaşık yüzde 70’i yıkıldı. Sarayın içerisindeki tarihî eserler ise çalındı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne iki yılı aşan saldırıları müddetince Paşa Sarayı’ndan yaklaşık 20 bin nadir arkeolojik eseri yağmaladığı iddia edildi. Şimdi ise teknisyenler ve işçiler, sınırlı imkânlarla çoğunluğu enkaza dönen saraydan geriye kalanları kurtarmak için molozlar arasında çalışıyor. Batı Şeria’daki Kültürel Mirası Koruma Merkezinden Hamuda Dehdar, yaklaşık sekiz asırlık saraydan geriye kalan tarihî parçaların çıkarılması ve korunmasını için “acil kurtarma” projesi yürütüldüğünü söylüyor.
316 ALAN VE YAPI TAHRİP EDİLDİ
Filistin hükûmetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite ise “Resmî verilere göre İsrail güçleri, çoğu Memlukler ve Osmanlı dönemine, bazıları da hicri birinci asra ve Bizans dönemine kadar uzanan 316’dan fazla tarihî alan ve yapıyı tamamen veya kısmen tahrip etti” ifadelerini kullanıyor.