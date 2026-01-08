Fas Kültür Bakanlığı, Kazablanka yakınlarındaki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin bulunduğunu açıkladı. Keşfin, insan evrimine ışık tutan eşsiz veriler sunduğu belirtildi.

Kazablanka'da keşfedilen insan fosilleri insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladı.

ÇOCUK ÇENE KEMİĞİ DE VAR

Fas Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.

773 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Detaylı analizler sayesinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendirilebilen bu eserlerin, Fas ve Kuzey Afrika'nın insanlık tarihinin derin köklerini anlama konusundaki konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

