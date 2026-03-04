İngiltere Premier Lig'de sonuncu sıradaki Wolverhampton Wanderers'a konuk olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu ve ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kümeden düşmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton ile deplasmanda karşılaştı.

3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Molineux Stadyumu'dan oynanan müsabakayı ev sahibi Wolverhampton, 2-1'lik skorla kazandı ve Liverpool'un 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

SALAH HASRETİNİ BİTİRDİ

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Gomes ve 90+4'te Andre kaydetti. Kırmızılar'ın tek golü ise 83. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. Salah, 1 Kasım 2025'ten bu yana Liverpool formasıyla ilk golünü attı.

10 MART'TA İSTANBUL'A GELECEK

Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Liverpool, 48 puanda kaldı ve maç fazlasıyla beşinci sırada yer aldı. Kümeden düşecek ilk takım olması beklenilen Wolverhampton ise 16 puanla son basamakta kaldı. Liverpool, FA Cup'ta bir kez daha Wolverhampton ile karşılaştıktan sonra, 10 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.

