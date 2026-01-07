Nestlé zehirlenme riski nedeniyle Türkiye’deki bebek mamalarını toplatıyor: İşte riskli ürünler ve parti numaraları
İsrail’in Gazze'ye saldırılarını desteklediği için boykot edilen markalar arasında olan Nestlé, Türkiye dahil 25 ülkedeki bazı SMA bebek maması ve devam maması ürünlerinin gönüllü olarak geri çağırdığını açıkladı. Ürünlerin mide bulantısı ve kusmaya neden olabilecek 'cereulide' adlı bakteriyel toksini içerme ihtimali nedeniyle; Nestlé, risk altındaki parti numaralarını kontrol eden ebeveynlerin, ürünleri kullanmamaları ve satın aldıkları perakendeciye iade ederek geri ödeme almaları tavsiyesinde bulundu.
Boykot markası Nestlé, dünya çapında 25 ülkeyi kapsayan kritik bir gönüllü geri çağırma kararı aldı. Şirket, anne sütüne yakın besin sunmayı amaçlayan SMA bebek maması ve devam maması ürünlerinin belirli partilerinin, bebeklerin tüketimi için güvenli olmadığını duyurdu.
Geri çağırmanın temel nedeni, ürünlerde mide bulantısı ve kusmaya yol açabilen 'cereulide' adı verilen mikroorganizma toksininin bulaşma ihtimali. Nestlé, bu durumun tamamen önlem amaçlı olduğunu ve bugüne kadar bu ürünlerin tüketimiyle bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakası bildirilmediğini vurguladı.
TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİ RİSK ALTINDA
Nestlé, dün Avrupa’daki belirli bebek mamalarının risk altında olduğunu duyurmuştu. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Nestlé, geri çağrılan ürün partilerinin Avrupa'nın yanı sıra Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde de satıldığını belirtti. İngiltere ve Avusturya gibi ülkelerden kaynaklanan “cereulide” uyarılarının ardından Nestlé Türkiye de risk taşıyan formül mamalar için resmi kanallardan bir liste yayımladı.
Şirketin Türkiye’deki resmi açıklamasına göre, Hollanda’daki üretim hattından kaynaklanan mikroorganizma endişesiyle özellikle SMA Optipro 1 ve SMA Comfort 1 serisine ait belirli parti numaraları geri çağrılıyor.
TÜKETİCİLER İÇİN ACİL EYLEM ÇAĞRISI
Nestlé, ebeveynlere ve bakıcılara yönelik yaptığı uyarıda şunları belirtti: "Tüketicilerimizin güvenliği ve sağlığı Nestlé için her zaman en yüksek önceliktir. Bu ürünleri satın almış olabilecek tüketicilerin ürünü kullanmamaları gerekmekte ve satın aldıkları perakendeciye iade ederek geri ödeme almaları tavsiye edilmektedir."
Firma ayrıca, herhangi bir hastalık şüphesi olan kişilerin derhal bir sağlık uzmanına başvurması gerektiğini de ekledi. Tüketiciler, süreçle ilgili tüm soruları için 444 77 62 numaralı tüketici iletişim hattından Nestlé’ye ulaşabiliyor. Şirket, bu gönüllü geri çağırma sürecinde tüm resmi kurumlarla işbirliği içinde çalıştığını da bildirdi.
HANGİ ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞRILDI?
Nestlé Türkiye tarafından yayımlanan ve geri çağrılan ürünlere ait bazı parti numaraları şu şekilde:
12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51690346AC
12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51680346BB
12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51690346BA
12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52660346BB
12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52670346BA
12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 52660346AD
12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 52660346AC
12595897 SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR 5124080661
12613629 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR 51690346AA
12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51330346AA
12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51560346AA
12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51320346BA
12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 51560346AC
12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51330346AB
12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51560346AB
12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51330346BA
12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51560346BB
12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BA
12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BB
12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51670346BA
12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51680346BA
12568814 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR 51710346AA
12568821 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR 51710346AB