İstanbul’da beklenen sağanak akşamın ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji uyarmıştı! Beklenen yağış İstanbulda başladı

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığındı.

Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ani su baskınlarına ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

