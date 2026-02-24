Meteoroloji uyarmıştı! Beklenen yağış İstanbul'da başladı
İstanbul’da beklenen sağanak akşamın ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, özellikle Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yetkililer dikkatli olunması çağrısı yaptı.
- İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.
- Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar ve turistler yağmura hazırlıksız yakalandı.
- Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
- Yetkililer, ani su baskınları ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Özellikle Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.
VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığındı.
Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ani su baskınlarına ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.