İran ile ABD arasında yapılması planlanan nükleer müzakerelerin üçüncü toplantısı öncesi bölgedeki askeri hareketlilik artmaya devam ediyor. Uçak gemileri ile birlikte savaş jeti filolarını Orta Doğu'ya gönderen Washington yönetimi İran'a yönelik atılacak adımlara ilişkin toplanacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile CIA Direktörü John Ratcliffe, bugün Beyaz Saray'da Kongre liderlerini İran'a ilişkin bilgilendirecek. Öte yandan CIA'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'İran halkına yardımınıza hazırız mesajı' dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Beyaz Saray'da düzenlenecek toplantıda Kongre liderlerine İran konusunda kapsamlı bir brifing vereceği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Rubio'nun Beyaz Saray'da vereceği brifingin yerel saatle 15.00'te (TSİ 23.00) başlayacağı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi ve Senato liderleriyle iki meclisin istihbarat komitelerinin üst düzey üyelerinin katılacağı brifingde Rubio'nun, İran'la ilgili son duruma ilişkin güncel bilgileri paylaşacağı ve Trump yönetiminin seçeneklerini gündeme getireceği belirtildi.

CIA DE BİLGİ VERECEK

Öte yandan Axios'un haberinde, söz konusu toplantıya CIA Direktörü John Ratcliffe'in de katılacağı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının kamuya açık programında Rubio'nun belirtilen saatte bir brifinginin olduğu bilgisi yer alırken, toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Brifing, son haftalarda ABD uçak gemileri ve bombardıman uçaklarının Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından gerilimin önemli ölçüde artmasıyla birlikte düzenleniyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜ

Umman'ın arabuluculuğunda üçüncü tur dolaylı nükleer görüşmelerin perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanıyor ve Tahran'ın Amerikalılara bir taslak teklif sunması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiyi öncelikli gördüğünü, ancak askeri harekatı da bir seçenek olarak masada tuttuğunu ifade etmişti.

İRAN HALKINA "YARDIMINIZA HAZIRIZ" MESAJI

CIA, ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde İran halkına "Yardımınıza hazırız" mesajı paylaştı.

CIA, X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

CIA, açıklamasında, "Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.

