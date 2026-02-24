Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kenteki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenler otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazaya ilişikin inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği belirtilerek, "Kazada, araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.



