ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Cenevre'de İran ile yapılacak müzakerelere ilişkin konuştu. İran'ın çok fena durumda olduğunu ve köşeye sıkıştığını ifade eden Trump "İran çok fena durumda anlaşma istiyor. Ancak İran bir türlü o kutsal cümleyi söyleyemiyor: 'Nükleer silah yapmayacağız'." dedi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü zirvesi için gözler perşembe günü Cenevre'de düzenlenecek toplantıya çevrildi.

Müzakerelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma istediğini ifade etti.

ABD basınından Fox News'e konuşan Trump "İran çok fena durumda anlaşma istiyor. Ancak İran bir türlü o kutsal cümleyi söyleyemiyor: 'Nükleer silah yapmayacağız'." sözlerine yer verdi.



