İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bugün yaşanan su kesintileri sebebiyle mağduriyet yaşamaya başladı. Musluklarından su akmayan binlerce kişi, "Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, Zeytinburnu su kesintisi yaşanan mahalleler ve suların geleceği saat...
ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
na isale hattında yaşanan arıza kapsamında, saat 10.00-22.00 arasında Zeytinburnu’nda bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.
Zeytinburnu’nda Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine belirtilen saatlerde su verilemeyecek.