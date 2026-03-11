Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği için tercihler başladı. Yayımlanan tercih kılavuzunda TUS 2026 kontenjanlarına da yer verildi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2025-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 15 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.



Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin"https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

TUS 2.DÖNEM UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KONTENJANLAR

TUS 2. Dönem tercihleri başladu (TUS kontenjanları paylaşıldı)

ÖSYM TUS DUYURUSU

ÖSYM'denn yapılan açıklamada; "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 11-15 Mart 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Mart 2026 tarihinde saat 13.45'te başlayacak ve 15 Mart 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

