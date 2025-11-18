İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim güneyindeki Guş Etzion yerleşim kompleksinde araçla çarpma ve bıçaklı saldırı meydana geldi. İsrail ordusu, olayın ayrıntılarını soruşturduklarını duyurdu.

İsrail Kanal 12, saldırının önce araçla çarpma girişimiyle başladığını, ardından araçtan çıkan saldırganların bıçakla saldırmaya çalıştığını ve vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Kanal 12, bıçaklanma sonucu yaklaşık 30 yaşında bir İsraillinin öldüğünü doğruladı. İsrail Hayom da olayda biri ağır olmak üzere dört yaralı bulunduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, olayın ardından Etzion Tugayı çevresindeki Filistin kasaba ve köylerini kuşatma altına aldı.

İsrail Ordu Radyosu, Hebron yakınlarındaki Guş Etzion Kavşağı’nda iki kişinin araçla hızla kavşağa girerek saldırı düzenlediğini aktardı:

"Araçtan inen kişiler bıçaklarla etrafa yönelip saldırı girişiminde bulundu. Panikle kaçacak yer bulamayan İsraillileri sağa sola savruldu."

TULKAREM’DE AL JAZEERA KAMERAMANI VURULDU

Aynı saatlerde işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkarem kentinde tansiyon yeniden yükseldi. Al Jazeera ekibi, Nur Şems mülteci kampı yakınlarında Filistinlilerin protestosunu takip ederken İsrail güçlerinin ateşi altında kaldı.

Kameraman Fadi Yassin, ayağından vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bulunan siviller, İsrail güçlerinin baskınlarının ardından evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ediyordu. Saldırıda bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

MÜZEYYEN BIYIK

