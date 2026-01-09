Millî Savunma Bakanlığı: Ülkemiz “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

YEŞİM ERASLAN - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ordusunun Halep’te terör örgütü SDG/YPG’ye yönelik başlattığı operasyonlara yardım talebinde bulunulması hâlinde Türkiye’nin gerekli desteği vereceğini bildirdi.

MSB, PKK’nın Suriye kolu olan SDG/YPG’nin orduya entegrasyonu için görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Halep’te terör örgütünün kontrolündeki mahallelerde başlatılan operasyonu değerlendirdi. Bakanlıkça şu açıklama yapıldı:

Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak dört kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükûmeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

Suriye isterse yardıma hazırız! Ankara'dan YPG'ye operasyon başlatan Şam'a destek

MONTRÖ’DEN TAVİZ YOK

Ukrayna’ya Barış Gücü askeri gönderilmesi ve Karadeniz’in güvenliğini de değerlendiren Bakanlık, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamada “Türkiye, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askerî planlamalara liderlik ediyor. Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uyguladı ve uygulamaya da devam edecek” denildi.

EGE’DE TACİZ İDDİALARINA YALANLAMA

Yunan basınında yer alan Ege Denizi’nde gemilere yönelik taciz iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık “Yunanistan, Türkiye’nin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunuyor. Panama bayraklı geminin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip ediliyor” açıklamasını yaptı.

MSB, 2025’TE HER HAFTA BASININ ÖNÜNDEYDİ

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, geçen yıl 52 hafta boyunca basın mensuplarının soruları cevaplandı, güncel konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Basın toplantıları 2025’te Bakanlık dışında 19 farklı birlik ve kurumda gerçekleşti.

Haberle İlgili Daha Fazlası