Terör örgütü SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmaların üçüncü gününde... Halep’teki yerleşim bölgelerini bombalayan SDG'li teröristlerin, sabahın erken saatlerinde Lairamoun bölgesini ve Şihan kavşağını makineli tüfek ateşiyle hedef aldığı kaydedildi. Saldırıda yaralanan iç güvenlik personelinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan, Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu.

Halep'te Suriye Ordusu ve SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG, Salı gününden beri çatışıyor. Suriye yönetimi, dün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sınırlı askeri operasyon başlatıldığını, siviller için insani koridorlar açıldığını ve yüzlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Suriye medyasından Alikhbariyah TV, SDG güçlerinin erken saatlerde Halep'teki Lairamoun bölgesini ve Şihan kavşağını makineli tüfek ateşiyle hedef aldığını bildirdi. Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı. Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SDG'nin saldırılarında beşi sivil toplamda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bölge sakinleri tahliye edilmeye çalışırken insani koşulların giderek kötüleştiği kaydedildi.

Suriye güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti, tüm vatandaşlarının etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SURİYE ORDUSU SAAT VERDİ: SDG 3 BÖLGEDE VURULACAK

Öte yandan, Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu.

Halep Valiliği, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi. Tahliye işlemlerinin saat 13.00'da biteceği ve saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeid mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

