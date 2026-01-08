Suriye'de terör örgütü YPG'nin sivilleri hedef almasının ardından Halep'te başlayan çatışmalar sürüyor. ABD, Suriye ordusu ile YPG arasında süren çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada 'birleşik ve terörsüz Suriye' vurgusu yaptı. Beyaz Saray, "Suriye, terörizm için bir üs haline gelmemelidir" mesajını verdi.

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin Halep ilinde sivilleri hedef almasının ardından Şam yönetimi düğmeye bastı.

Suriye ordusu sivillerin tahliye edildiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde YPG'ye yönelik operasyon başlattı.

Bölgede sıcak temas ve çatışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'den Suriye'deki çatışmalar için net mesaj: Birleşmiş ve terörsüz Suriye vurgusu

TRUMP BİRLEŞİK SURİYE'DEN YANA

CNN Türk'ün haberine göre Beyaz Saray'dan bir yetkili Suriye'deki son gelişmeleri "Başkan Trump, istikrarlı, birleşmiş, kendisiyle ve komşularıyla barış bir Suriye'yi desteklemek konusunda kararlıdır. Bu, Trump'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonun temel unsurudur" sözleri ile değerlendirdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR SURİYE'DEN GEÇER

Yetkili, Suriye'de sağlanacak barışın bölgeye de etki edeceğinin altını çizerek "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için kritik öneme sahiptir" dedi.

ABD, SURİYE'DE TERÖRİZM İSTEMİYOR

Terörden arındırılmış bir Suriye'nin önemine dikkat çeken Beyaz Saray yetkilisi "Suriye, terörizm için bir üs haline gelmemelidir. Komşuları ve dünya için bir tehdit oluşturmamalıdır" ifadelerini kullandı.

