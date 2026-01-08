Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerindeki PKK-YPG unsurları Halep’te sivillere saldırdı. Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü arasında çatışmalar yaşanıyor. Şam bölgeye çok sayıda asker sevk etti.

YILMAZ BİLGEN - Suriye iç savaşı dönemi boyunca PKK-YPG terör örgütünün yuvalandığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerinde bulunan teröristlerin tahriki, Halep’te hayatı felç etti. El Kalime İlkokulu, El Razi Hastanesiyle birlikte sivil yerleşim beldelerini vuran PKK-YPG’ye ait noktalar, Suriye ordusu tarafından açık hedef ilan edildi. Emniyet, işgal bölgesinde bulunan bütün sivillere “bölgeyi terk edin” çağrısı yaptı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinin etrafı güvenlik güçleri tarafından tamamen kuşatıldı. Halep Sağlık Müdürü Dr. Vecih Cuma ise terör roketleri sebebiyle birisi bebek, ikisi kadın 4 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Son üç günlük terör saldırılarında yaralananların sayısı ise 25’i aştı.

Suriye'de PKK'YPG'ye operasyon! Halep terörden temizlenecek

YÜZLERCE SİVİL TEHLİKEDE

Halep Emniyet Birim Sorumlularından Ebu Nur gazetemize yaptığı açıklamada “PKK-YPG teröristleri Meydan, Süryan, Höllük, Cemiliye, Er Razi Hastanesi, Şara El Nil, Kastillo ve Şeyhan bölgelerini onlarca füze ve roketle vurdu” dedi.

Ordu artan gerilim sebebiyle YPG noktalarını açık hedef ilan edip operasyon başlattı. Şam yönetimi mutabakat zaptına uymayan ve kuzel bölgelerini kan gölüne çevirmeye çalışan terör örgütüne çok sert cevap verme kararı aldığı belirtiliyor. Bölgeye gönderilen ağır silahlı ordu mensuplarının, Halep’i karıştırarak Rakka, Deyrizor cephesini rahatlatmaya çalışan PKK-YPG militanlarına yönelik dün akşam başlattığı operasyonlarda ağır kayıplar verdirdiği öğrenilirken, sivillerin tahliyesi için Şeyh Maksud’a gönderilen otobüsleri yaktığı belirtildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de 50 binin üzerinde sivilin yaşadığını söyleyen Ebu Nur “Örgütün bu insanları sivil kalkan olarak kullanma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bölgenin boşaltılması için El Zahur geçiş noktasını açık tuttuk. Bölgeden çıkan siviller için geçici barınma noktaları oluşturuldu. Şu ana dek 4 güvenlik görevlisi şehit oldu. Karadan füze ve roketler yanında çok sayıda keskin nişancı da sivilleri hedef alıyor. Ayrıca havadan kamikaze insansız araçlarla benzinlikler, kalabalık caddeler ve askerî mevzilere saldırılar düzenliyorlar. Şu an Beni Zeyd, Süryan mahallerinin bir kısmı ile birlikte Eşrefiye ve Şeyh Maksud tamamen kuşatma altında. Ordumuz ve tüm asayiş birimleri bu tehdidin son bulması ve terörün süpürülmesi konusunda kararlı. Şu an Eşrefiye ve Şeyh Maksud’da sadece PKK kadroları değil çok sayıda İranlı Şii ile birlikte Esad artığı Nusayri bölücü de saklanıyor” dedi.

PYD elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni Usame Müslim “Kürtler hiçbir biçimde olanlardan Şam yönetimini sorumlu tutmamalı. PKK-YPG’ye yeterince zaman ve imkân tanındı. Ancak onlar bu fırsatları kullanmadı. Çünkü bu örgütün herhangi bir iradesi yok. Tamamen başka odakların aldığı kararları uyguluyorlar. Kandil çeteleri ile Kürtlerin herhangi bir bağı yok. Bundan sonra da Kürtleri daha fazla aldatamazlar. Dökülen kan ve yürütülen provokasyonların mutlaka hesabını verecekler” diye konuştu.

SURİYE’NİN CAN DAMARI

Halep’te konuştuğumuz eski SMDK yöneticilerinden Halepli siyasetçi Yasir Zakiri “Halep Orta Doğu’nun en büyük sanayi ve üretim merkezi. Terör örgütünün, Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Şeyh Maksud’u merkez üs olarak seçmesi tesadüf değil. Suriye’nin güvenlik kadar ekonomik ve üretim açısından da normalleşmesini istemeyen odaklar bu stratejiyi belirliyor. 8 Aralık devriminden sonra onlarca yatırımcı Halep’e geldi. Organize sanayide fabrikalar yeniden üretim için fizibiliteler yapmaya başladı. Ancak PKK-YPG tüm şehir giriş çıkışlarını aylardır vuruyor. Hem de sanayi bölgesine sadece birkaç mesafede üslenmiş durumdalar. Bu durum sebebiyle hiçbir fabrika üretim yapamadı. Hatta ciddi manada sermaye kaçışına şahitlik ettik. Suriye’nin güvenlik kadar önem verdiği ekonomik ıslah için bu terör varlığı son bulmak zorunda. Günlerdir istim üzerindeyiz. PKK füzeleri sebebiyle huzur ve şehrin güvenliği tehdit altında. Çünkü en işlek caddeleri, okul ve hastaneleri vuruyorlar” dedi.

Diğer yandan terör örgütü füzelerinin özellikle Türkmenlerin yoğun olduğu Bostan Paşa ve Höllük’ü vurduğu gözlendi. Gelişmeler üzerine Suriye’de bulunan Türk ordusuna ait birimler de alarm durumuna geçti.

YPG KONVOYUNA TSK ENGELİ

PKK-YPG, Halep’te başlayan çatışmaya destek amaçlı Deir Hafir koridorundan yardım yollamaya çalıştı. Terör konvoyları TSK tarafından engellendi.

