Altın fiyatlarında son dakika! 26 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.315 TL ve ons fiyatı 5.185 dolardan güne başlıyor. Dikkatler bugün Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen ABD-İran nükleer müzakerelerine çevrildi. Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlıkların devamı halinde piyasaların da buna duyarlılık gösterebileceğini belirten analistler “Güvenli liman talebi artarsa, ons altın fiyatında 5.250 dolar ilk direnç” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde %0,38 gibi sınırlı bir yükselişle 5.163 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de fiyatlarda yukarı görünüm öne çıkarken, ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 5.185 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

26 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

İçeride ise spot piyasada işlem gören 26 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.315 TL’den güne başlıyor. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.475 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.190 TL’den gerçekleşiyor. Gram fiyatı da dünkü kapanışın üzerinde konumlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Yarın kritik gün! İslam Memiş altındaki büyük kırılma için seviyeleri vererek uyardı

DİKKATLER CENEVRE’DE

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, bugün Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen ABD-İran 3. Tur Nükleer Müzakereleri dikkatle takip ediliyor. İki ülke arasında son haftalarda tansiyonun yükselmesiyle birlikte ons fiyatı da “güvenli liman” alımlarıyla yukarı yönelmiş ve 5.000 doları aşmıştı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Washington ve Tahran yönetimi arasında nükleer anlaşmazlıkların artması halinde piyasaların da buna duyarlılık gösterebileceğini belirten analistler, “İlk tepki altın fiyatları tarafında görülebilir. Güvenli liman talebi artarsa ons altın fiyatında 5.250 dolar ilk direnç” uyarısında bulunuyor.

ÇİN’DEN REKOR ALIM

Bu arada ülkelerin altın talebi de dikkat çekiyor. Çin'in altın rezervleri ocak ayında da %15,7 arttı ve 369,6 milyar dolara ulaştı. Üst üste sekizinci ay artan rezervler aynı zamanda yeni rekoruna ulaştı. Ekim 2022'den bu yana Çin'in altın rezervleri %260 artarken, ülkenin stokları da 2.308 tona yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası