Emlak vergisinin birinci taksit ödemesi 1 Mart’ta başlıyor. İlk taksit için ödemeler bu sene için 1 Haziran’a kadar yapılabilecek.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla 2 katı olabilecek. Bu ifade aslında 3 kata kadar artış yapılabilir olarak anlaşılmalı. Birçok belediye de bu hakkı kullandı. Bu nedenle özellikle bu sene ödenecek olan emlak vergileri cep yakacak. Eğer bu düzenleme yapılmasaydı 10 katın üzerinde artışlar görülecekti. 2027-2029 döneminde ise vergi değerleri, bir önceki yıl matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılması yöntemiyle belirlenecek” dedi.