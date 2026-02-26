Bartın’da 2 gündür süren sağanak ve dolu yağışı Bartın Irmağı’nın taşmasına yol açtı. Çağlayan piknik alanındaki yol, ağaçlar, iskeleler ve çöp kutuları sular altında kaldı. Polis ekipleri bölgeye girişleri yasaklarken, taşkın riski ve su seviyesi düzenli olarak kontrol ediliyor.

Bartın'da 2 gündür yağmur ve dolu yağışları etkili oluyor. Sağanak ve dolu yağışları nedeniyle su seviyesi yükselen Bartın Irmağı, Çağlayan mevkisinde yola taştı.

Bartın Irmağı taştı! Piknik alanları sular altında kaldı

HER YER SULAR ALTINDA KALDI

Çağlayan piknik alanının önündeki asfalt yol, ağaçlar, çöp kutuları ile teknelerin bağlandığı iskeleler su altında kaldı. Piknik alanına giden yolun girişine şerit çeken polis ekipleri, bölgeye araç ve yaya girişi yasaklandı. Bölgedeki araçları ve insanları da piknik alanı çevresinden uzaklaştıran ekipler, belirli aralıklarla ırmak boyunu kontrol ederek, su ve taşkın seviyesini haber merkezine bildiriyor.



Çağlayan mevkisinde hemen her şiddetli yağışın ardından taşkın meydana geldiği ve ciddi bir hasarın olmadığı belirtildi. Öte yandan şehir merkezinde sağanak ve dolu yağışının devam edeceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

