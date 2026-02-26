Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, 20 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 1 asistle dikkat çekerken Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’nin radarına girdi. Bordo-mavililerin, yıldız forvet için üç katı maaş teklifine rağmen oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Trabzonspor’un önce kiralık ardından uzun çabalar sonucu bonservisiyle aldığı Paul Onuachu, Suudilerin iştahını kabarttı. 17 golle gol krallığında zirvede olan Nijeryalı forvet için Al Ahli yakın takibe geçti. Cidde temsilcisinin Ivan Toney’nin Premier Lig’e dönme ihtimaline karşı alternatif olarak Onuachu’yu gördüğü öne sürüldü. Ancak Trabzonspor’un formda golcüsünü bırakmaya niyeti yok.

ÜÇ KATI YILLIK ÜCRET

2.01 metrelik boyu, hava topu hakimiyeti ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı forvete bordo mavililerden aldığının üç katı ücret önerilmesi düşünülüyor. Trabzonspor’da yıllık 2 milyon avro garanti ücret alan Nijeryalı golcünün 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor. Oyuncu istemediği sürece yönetimin masaya oturmak gibi bir düşüncesi yok. Tabii çok astronomik teklifler olmazsa.

Onuachu sezon başı transfer edilen oyuncular içinde 20 maçta 17 gol ve 1 asistle verimlilik puanı en yüksek oyuncu konumunda.

