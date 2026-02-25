Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Oleksandr Zubkov, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ukraynalı oyuncunun, 27 Şubat Cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da 2025–2026 sezonu ilk yarısının en istikrarlı isimlerinden olan Oleksandr Zubkov, 17 maçın tamamında forma giydi. Bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

3 MAÇTIR OYNAMIYOR

Sağ kanatta görev yapan oyuncu, ilk yarıyı 4 asistle tamamladı. Geçtiğimiz sezon 15 maçta 6 gol atan Zubkov, bu sezonun ilk yarısında ise 17 maçta 2 gol kaydetti. Ligin ikinci yarısına etkili başlayan Ukraynalı futbolcu, Kocaelispor karşısında asist yaptı, Kasımpaşa deplasmanında gol sevinci yaşadı. Ancak Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi.

Oleksandr Zubkov

TAKIMLA ÇALIŞTI

Haber 61'de yer alan habere göre; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Zubkov'un takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum hattındaki üretkenlikten memnun olduğu, ancak farklı isimlerden de skor katkısı beklediği öğrenildi.

