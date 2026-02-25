Orta Doğu’daki artan gerilim havayolu trafiğini vurdu. KLM, güvenlik riskleri ve operasyonel zorluklar nedeniyle Amsterdam–Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.

Hollanda merkezli KLM Royal Dutch Airlines, Orta Doğu’daki güvenlik riskleri ve operasyonel zorluklar nedeniyle 1 Mart itibarıyla Amsterdam–Tel Aviv hattındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

KLM tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv seferlerinin mevcut şartlarda “ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığı” belirtildi.

Kararın, bölgedeki güvenlik endişeleri, artan maliyetler ve yolcu talebindeki belirsizlikler nedeniyle alındığı değerlendiriliyor.

GÜVENLİK RİSKLERİ UÇUŞLARI İPTAL ETTİRDİ

Açıklamada ayrıca, uçuşlardan etkilenen yolculara bireysel olarak bilgilendirme yapılacağı, yolculara bilet değişikliği veya ücret iadesi seçeneklerinin sunulacağı ifade edildi.

Son dönemde bölgede artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle birçok uluslararası havayolu şirketi de İsrail uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı. KLM’nin kararı da bu dalganın son halkası olarak değerlendiriliyor.

