Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atalanta, Borussia Dortmund'u uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle eledi.

Bergamo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca ile öne geçti.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in attığı gollerle skoru 3-0 yaparken Borussia Dortmund 75. dakikada Karim Adeyemi ile farkı ikiye indirdi: 3-1.

90+8'de Lazar Samardzic'in attığı penaltı golüyle maçı 4-1 kazanan İtalyan ekibi, adını son 16'ya yazdırdı.

Alman ekibinde, penaltıya sebep olan Ramy Bensebaini ve saha kenarında hakemin penaltı kararına itiraz eden Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü.

Borussia Dortmund, evindeki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

