Balıkesir'de bir F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. Vali İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağında bulunan pilotun şehit olduğunu belirtti. MSB, uçak ile saat 00:56'dan itibaren irtibatın kesildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Balıkesir'de F-16 uçağı düştü! Pilottan acı haber geldi

PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ

Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

SAAT 00:56'DA İRTİBAT KESİLDİ

Kazaya ilişkin sosyal medya X hesabından paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, uçak ile saat 00:56'dan itibaren irtibatın kesildiğini bildirdi.

Balıkesir'de F-16 uçağı düştü! Pilottan acı haber geldi

MSB'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir.

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.

Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir.

Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, Başsavcı, Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun

Haberle İlgili Daha Fazlası