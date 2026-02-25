ABD Başkanı Donald Trump, kendisini protesto eden Demokrat Partili siyasetçiler ile ünlü aktör Robert De Niro’ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre’deki Birliğin Durumu konuşması sırasında kendisini protesto eden Demokrat Partili vekiller Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’i hedef aldı.

Omar’ın konuşma sırasında “Amerikalıları öldürdünüz” diye bağırarak Trump’ı protesto etmesi üzerine salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Paylaşımında her iki vekil için de ağır ifadeler kullanan Trump, "Bunların ülkemiz için çok kötü olan sahtekar ve yozlaşmış politikacılar olduğunu biliyorsak, onları geldikleri yere, mümkün olan en hızlı şekilde geri göndermeliyiz." dedi.

Trump’tan Robert De Niro’ya ağır hakaretler: “Düşük IQ’lu, hasta ve bunak”

Trump ayrıca, Omar ve Tlaib’in, kendisini sık sık eleştiren Robert De Niro ile birlikte “bir tekneye bindirilip gönderilmesini” önerdi. Paylaşımında De Niro’yu da hedef alan Trump, ünlü oyuncunun “Trump’a takıntılı” olduğunu ileri sürdü ve hakaret içeren sözler kullandı.

Trump, "Bence son derece düşük IQ'lu, ne yaptığının veya söylediğinin hiçbir fikri olmayan, bazılarının ciddi anlamda suç teşkil ettiğine inandığım başka bir hasta ve bunak kişi! Dün gece bir çocuk gibi gözyaşlarına boğulduğunu görünce, şu anda İrlanda'da güzel Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl geri döneceğini anlamaya çalışan Çılgın Rosie O'Donnell'dan bile daha hasta olabileceğini fark ettim. De Niro ile Rosie arasındaki tek fark, Rosie'nin ondan biraz daha zeki olması, ki bu da pek bir şey ifade etmiyor." dedi.

DE NİRO: “TRUMP GÖREVİ ASLA BIRAKMAYACAK”

Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro ise son olarak katıldığı bir televizyon programında Trump’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. De Niro, Trump’ın “asla görevden ayrılmayacağını” savunarak, halkın buna karşı durması gerektiğini ifade etmişti.

Daha önce Taxi Driver, The Godfather Part II ve Goodfellas gibi kült yapımlarla tanınan De Niro, ABD Anayasası’nda yer alan iki dönem sınırına rağmen Trump’ın bu kuralı zorlayabileceğini öne sürmüş, “Kendimizi kandırmayalım, o gitmeyecek. Ondan kurtulmak bizim elimizde” demişti.

