TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde 71 ilde 317 bin 737 konutun hak sahipleri belirlenirken, kurada adı çıkmayanların yatırdığı 5 bin TL başvuru bedeli kura tarihinden itibaren 5-10 iş günü içinde başvuru yapılan banka aracılığıyla iade ediliyor.

CEMAL EMRE KURT - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor.

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen projeye 8 milyon başvurudan kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayılırken bugüne kadar yapılan kuralarda dün itibarıyla 71 ilde 317 bin 737 konutun hak sahipleri belirlendi. Böylece projenin önemli bir aşaması tamamlanmış oldu. Ancak kurada adı çıkmayan milyonlarca vatandaş sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

KURADAN 10 GÜN SONRA İADE

TOKİ’den edinilen bilgilere göre, kura sürecinin iller bazında etap etap ilerliyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 10 ilde ise kura çekimi heyecanla bekleniyor. Kurası henüz yapılmayan illerde başvurusu bulunan vatandaşların resmî takvimi takip etmesi isteniyor. Kura süreci tamamlandıkça sonuçların TOKİ ve e-Devlet üzerinden ilan ediliyor.

TOKİ kurada adı çıkmayan veya şartları taşımadığı için elenen başvuru sahiplerince yatırılan 5 bin TL başvuru bedelinin, kura tarihinden itibaren 5-10 iş günü içinde başvuru yapılan banka aracılığıyla iade edildiğini bildirdi.

KONUT VE KİRAYI DENGELEYECEK

Bakanlık, projeyle konut ve kira fiyatlarını da dengelemeyi hedefliyor. Proje kapsamında yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânı sunuluyor.

Evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekare 1+1 konut olarak inşa edilecek. İlk evlerin Mart 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor. İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak. Proje kapsamında, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edilecek. Mahalle konaklarında taziyeevi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak. Mahalle konaklarının içinde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de bulunacak.

GEÇERLİ BAŞVURULARDA GENÇLER İLK SIRADA

Resmî verilere göre projeye en fazla başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan gelmişti. Ankara’dan 287 bin 94 ve İzmir’den 221 bin 921 başvuru yapılmıştı. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi olmuştu. Projede gençler, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılmıştı.



