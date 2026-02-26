Mısır’da araştırmalar yapan Barselona Üniversitesinden bağımsız araştırmacı António Ambrósio, “Büyük Piramitlerin sanılandan 12 bin yıl öncesi gelişmiş bir uygarlık tarafından inşa edildiğini öne sürerek, gizemli ipuçlarını detaylarıyla anlattı.

Ambrósio’nun iddiaları doğru çıkarsa, modern insanlık tarihi yeniden yazılacak ve dünya genelinde piramitler ve diğer dev yapıları inşa etmiş, henüz bilinmeyen bir “süper medeniyetin” varlığı ortaya konmuş olacak.

İddialar bununla sınırlı değil. Eğer araştırmacının iddae ettiği bu tezler doğrulanırsa, firavunların piramitleri taklit ederek, üç piramidi kopya olarak yaptıkları ortaya çıkacak.

PİRAMİTLER MISIRLILARIN DEĞİL

Ambrósio, “Giza Piramitleri Dördüncü Hanedan firavunları tarafından inşa edilmedi, aksine onlar tarafından sahiplenildi” ifadelerini de kullandı. Bu konudaki en önemli bağlantılardan biri, Büyük Piramit’te Kral Odası’nın üzerindeki gizli odalardan birinde bulunan ve kırmızı aşı boyasıyla yazılmış “Khufu” adını içeren hiyeroglif yazısı. Fakat Ambrósio, bu yazının 1837 yılında İngiliz Albay Howard Vyse tarafından sahte olarak yapıldığını iddia etti.

Giza’daki ana piramitlerin kökeni tartışmalı olmaya devam etse de, birçok çalışma, bu dev yapıların inşasında kullanılan bilgi ve becerinin Mısır’ın Beşinci ve Altıncı Hanedanlıkları döneminde kaybolduğunu ortaya koyuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası