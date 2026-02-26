Bütün dünya ABD ile İran arasında Cenevre’deki müzakerelerden çıkacak sonucu bekliyor. Washington yönetimi Tahran’a baskı yapmak için bölgeye dev yığınak gerçekleştirdi

ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler bugün Cenevre’de yapılacak. Bütün dünya, müzakerelerin sonucunu beklerken ABD’nin bölgeye askerî yığınağı ise sürüyor.

Washington yönetimi, Orta Doğu’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üslerine 300’den fazla jet ve askerî uçak gönderdi. Bu uçaklardan yaklaşık 150’si, İran’la ikinci tur görüşmelerinin ardından bölgeye sevk edildi.

Açık kaynak uçuş verilerine göre söz konusu uçaklar ve jetler, bölgede çoğunlukla Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, Ürdün’deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü arasında dağıtılmış durumda. Bunlarla birlikte, bölgede USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerindeki 8 ve 9 numaralı uçak gemisi hava filoları da yer alıyor.

ABD’den İran’a büyük gözdağı: Saldırı için 300 uçak hazır

Bölgedeki ABD Hava Kuvvetleri envanterinde, çok çeşitli destek ve taarruz uçakları bulunuyor. Yaklaşık 84 “F-18E/F”, 36 “F-15E”, 48 “F-16C/CJ/CM” ve 42 “F-35A/C” jeti, tüm uçakların neredeyse yüzde 70’ini oluşturuyor.

Kalan yüzde 30’luk kısım da 18 “EA-18G Growler” elektronik savaş uçağı, 12 “A-10C Thunderbolt” yakın hava desteği uçağı, 5 “E-11A Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü (BACN)” uçağı ve 6 “E3 Sentry Hava Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS)” uçağı gibi tanker uçakları ve özel görevlerdeki taarruz jetlerinden meydana geliyor.

İSRAİL’E 22 SAVAŞ UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Washington’ın askerî yığınağı dikkat çekerken, İsrail’in İran’a karşı saldırılara katılabilme ihtimali de göz ardı edilmiyor. İsrail’in 66 “F-15I/C/D”, 173 “F16I/C/D” ve 48 “F-35” savaş uçağından oluşan filosu, İran’a karşı saldırılara katılabilecek kuvvetlerin toplam hava gücünü fiilen ikiye katlıyor. İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. ABD’ye ait 12 adet F-22 hayalet savaş uçağı, İsrail’in güneyindeki bir hava üssüne indi. Söz konusu jetler daha önce İngiltere’deki bir hava üssünde bulunuyordu ve önceki gün buradan kalkış yapmıştı.



