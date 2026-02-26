Karaman'da Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı şahsı otomobille ezip kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Karaman'da dehşet! Önce kavga etti, sonra araba ile ezdi

OTOMOBİLİ ÜSTÜNE SÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri kullandığı otomobille Z.O. isimli şahsa çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Z.O. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Karaman'da dehşet! Önce kavga etti, sonra araba ile ezdi

YARALI HASTANETE KALDIRILDI, SALDIRGAN KAÇTI

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücü ile kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

