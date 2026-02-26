Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, adı Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yeniden gündeme gelmesinin ardından Harvard Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinden ayrılacağını açıkladı. Üniversite, kararın Epstein’la ilgili belgelerin incelenmesi süreciyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, Harvard Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden ayrılacağını duyurdu.

"EMEKLİ OLMA GİBİ ZOR BİR KARAR ALDIM"

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinde açıklaması yer alan Summers, "Bu akademik yılın sonunda Harvard'daki profesörlük görevimden emekli olma gibi zor bir karar aldım." ifadesini kullandı.

Summers, resmi bir sorumluluktan bağımsız şekilde, onursal rektör ve emekli bir profesör olarak, zaman içinde çeşitli küresel ekonomik konular üzerine analiz ve yorum yapma fırsatını dört gözle beklediğini belirtti.

EPSTEİN DOSYALARINDA ADI GEÇİYORDU

Harvard sözcüsü, istifanın "üniversitenin, hükümet tarafından yakın zamanda yayınlanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri incelemesiyle bağlantılı olarak" yapıldığı bilgisini paylaştı.

BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen Epstein soruşturması sırasında Summers'ın Epstein ile uzun yıllar, özellikle 2001-2006 yılları arasında Harvard'ın rektörü olduğu dönemde, bir bağlantı sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

REKTÖRKEN BAĞIŞ ALDI!

Summers'ın, Epstein'ın uçağıyla en az 4 kez uçtuğu ve rektörlüğü döneminde Harvard'ın Epstein'den milyonlarca dolar bağış aldığı tespit edilmişti.

Summers, eski Başkan Bill Clinton döneminde 1999-2001 yılları arasında ABD Hazine Bakanı olarak görev yapmıştı.

