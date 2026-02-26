TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” raporunun tamamlanmasının ardından önceki gün başladığı süreç yasalarıyla ilgili siyasi parti turlarını dün AK Parti ve Yeni Yol Meclis gruplarını ziyaret ederek tamamladı.

Esma Altın / ANKARA - Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, hazırlanan raporda yer alan hususların ortak anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, kamuoyunun beklediği adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

“Fesih ve silahın bırakılması kritik noktadır” diyen Kurtulmuş, fiili varlığını sona erdiren örgütün silah bırakmasıyla silahlı mücadelenin geride kalacağını ve demokratik zeminde yeni adımların atılacağını ifade etti. Numan Kurtulmuş, sürecin Türkiye’nin demokrasi standardı açısından da önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Sürecin en başından beri verdikleri destekten dolayı AK Parti’ye teşekkür eden Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Türkiye’nin en zor meselesi şiddet ve terör Türkiye’nin gündeminden kaldırılacaktır. Türkiye, bir daha hiçbir evladının öldürülmemesi konusunda hem fikirdir” ifadelerini kullandı.

