Suriye'de terör örgütü SDG'nin saldırıları sonrası başlayan çatışmalara ilişkin Şam yönetiminden açıklama geldi. Güvenlik kaynakları "Suriye hükümeti, tüm vatandaşlarının etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacaktır" açıklamasına yer verdi.

TRT Haber'e göre; Suriye güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti, tüm vatandaşlarının etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şam yönetiminden SDG saldırılarına net cevap: Koruma hakkı sonuna kadar kullanılacak

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası