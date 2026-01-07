Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra Suriye ordusu harekete geçti. Suriye ordusu SDG'yi meşru hedef olarak açıkladı ve Halep'te askeri bölge ilan edilen mahallelere girdi. Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri kuşatıldı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG’nin, Şam hükûmetine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı’nın süresi 31 Aralık itibarıyla sona ererken 4 Ocak’ta bir görüşme daha gerçekleşmişti. Başkent Şam’daki kaynaklar, terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı’na uymamasının yanında yeni şartlar dayattığını ve sürecin başarısız olduğu bilgisini paylaşmıştı.

SURİYE'DEKİ SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı. Suriye ordusunun söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, gün içinde Halep'e saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bu sefer Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni de vurmuştu.

SURİYE ORDUSU: SDG'YE AİT TÜM MEVZİLER MEŞRU HEDEF

Şam'a bağlı Suriye Ordusu, Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG'ye ait tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. Suriye ordusu Halep'te askeri bölge ilan edilen mahallelere girdi. Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye Mahalleleri kuşatıldı.

Saat 15.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Mahallelerde sivillere yönelik tahliyeler başladı. PKK/YPG'ye ait mevzilerden uzak durulması çağrısında bulunan Suriye Operasyonlar Komutanlığı, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını ve koridorun saat 15.00'e kadar açık olacağını kaydetti.

Yetkililerin uyarısının ardından sivillerin yerleşim yerlerini terk ettiği görüldü. Tanklar mahalleye girerken, Halep Havaalanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

HALEP’TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda 1 asker ve 4 sivil ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, eğitime ara verilmişti.Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

