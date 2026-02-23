Terörsüz Türkiye sürecinde kritik rol oynayan DEM Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. DEM Parti'nin ismi ile yapısının değiştirileceği öne sürüldü. Partinin isminde ve tüzüğünde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusunun olacağı da belirtildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ortak raporun kabul edilmesi sonrası süreçte yasal ve hukuki adım aşamasına geçildi. Sıcak gelişmeler yaşanırken DEM Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. DEM Parti'nin sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak köklü değişikliklere gitme kararı aldığı öne sürüldü.

DEM PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre DEM Parti'nin adı değişecek. Yeni isimde demokratik "Demokratik Cumhuriyet" vurgusunun mutlaka olacağı belirtildi. "Cumhuriyet" kavramının içinin doldurulması ve artık silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği ifade edilirken, Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

DEM Parti'nin yeni adı ne olacak? Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme!

TEK ÇATI MODELİ

Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak. Bileşenlere ilişkin kararın seçimlere de yansıması bekleniyor. Bu kararla birlikte sol bileşenlerin tek parti çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasına imkan tanınacak. DEM Parti listelerinden seçilen kişi Meclis'e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak yoluna devam edemeyecek.

KADROLARDA CİDDİ DEĞİŞİKLİK OLACAK

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması beklenirken, tarih konusunda Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler belirleyici olacak.



