Ramazan ayının son günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Oruç ibadetini sürdüren Müslümanlar, "Orucun son günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinden bu yana sürüyor. Tatil planlarına şimdiden başlayan vatandaşlar, özellikle arefe günü ve bayramın ilk gününü araştırıyor. Yılın ilk dini bayramı Ramazan ayı üç gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Peki, orucun son günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor?



ORUCUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart Perşembe günü tamamlanacak. Müslümanlar bu tarihte Ramazan’ın son orucunu tutacak, gün aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte bayram hazırlıkları hız kazanacak.

RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

