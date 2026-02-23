Hollanda’da yeni hükümet Kral Willem-Alexander’ın onayının ardından yemin ederek göreve başladı. 38 yaşındaki Rob Jetten, ülke tarihinin en genç başbakanı oldu.

Bir zamanlar sorulara verdiği cevaplar nedeniyle "Robot Jetten" lakabıyla anılan ve eski Başbakan Mark Rutte hükümetinde iklim bakanı olarak görev yapan genç siyasetçi Rob Jetten Hollanda'nın yeni başbakanı oldu.

Avrupa Birliği yanlısı D66 partisinin 38 yaşındaki lideri, geçen Ekim ayında sürpriz bir seçim zaferi kazanarak Geert Wilders’ın bölücü dönemiyle yolları ayırma sözü vermişti.

Oyların yüzde 98'inin sayılmasıyla D66 partisinin 150 sandalyeli Hollanda parlamentosunda bir önceki seçime göre 11 artışla 26 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

