İstanbul Bakırköy’de site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyada 1 şüphelinin daha tutuklanması ile birlikte tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

