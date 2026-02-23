İstanbul'daki Kartal Adliyesi'nde savcının, kadın hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurması ile ilgili yeni görüntülere ilk kez TGRT Haber ulaştı. Görüntülerde vurulan hakimin, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı, saldırgan savcının ise çok sayıda polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde kadın hakimi silahla yaralayan savcıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. TGRT Haber’in ulaştığı görüntülerde, adliye koridorlarında yaşanan kaos kameraya yansıdı.

ADLİYE KORİDORUNDA PANİK

Görüntülerde, silah seslerinin ardından adliye koridorlarında büyük bir panik yaşandığı dikkat çekti. Personel ve vatandaşlar hızla uzaklaşırken güvenlik görevlilerinin müdahalesi de kayıtlara yansıdı.

Adliyede kadın hakime silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YARALI HAKİM GÜVENLİĞE ALINDI

Kamera görüntülerinde, silahlı saldırı sonrası yaralanan kadın hakimin, arkadaşları tarafından olay yerinden alınarak daha güvenli bir bölgeye götürüldüğü görüldü.

SAVCININ GÖZALTI ANI KAMERADA

Görüntülerde ayrıca silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcının güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay 13 Ocak’ta İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde meydana gelmişti. Cumhuriyet savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman’a odasında silahla ateş açarak yaralamıştı. Saldırı sonrası savcı gözaltına alınırken, olayın hemen ardından adliye binasında büyük panik yaşanmıştı. Yaralı hakim hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

