Anadolu Ajansı • Şanlıurfa
Şanlıurfa'da büyük operasyon: 40 milyon makaron ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
40 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Organize Sanayi Bölgesi'nde makaron ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 milyon boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR