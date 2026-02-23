Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da büyük operasyon: 40 milyon makaron ele geçirildi

40 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Organize Sanayi Bölgesi'nde makaron ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 milyon boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

