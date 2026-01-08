Terör örgütü SDG, Suriye'nin Halep kentindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) canlı yayın ekibine ateş açtı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu canlı yayın aracı isabet alırken, gazeteciler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri, (SDG), Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında haber çekimi için bulunan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini hedef aldı.

İHA ARACINA ATEŞ AÇTILAR

PKK/YPG'li teröristler, haber çekimi yapan Erkan Özbudak, Lider Olgun ve Uğur Dönek’in bulunduğu araca ateş açtı. Keskin nişancılar tarafından açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken, gazeteciler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Terör örgütü SDG, Halepte İhlas Haber Ajansı ekibine ateş açtı

SURİYE ORDUSU SAAT VERDİ

Öte yandan, bölgede gerilim gitgide tırmanırken Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan terör örgütü PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Terör örgütü SDG, Halepte İhlas Haber Ajansı ekibine ateş açtı

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası