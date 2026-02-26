UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun dev kulüplerinin yer aldığı organizasyonda gözler kura tarihine ve muhtemel eşleşmelere çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Play-off turunun tamamlanmasının ardından son 16 turuna kalan takımlar netleşirken, temsilcimiz Galatasaray’ın hangi rakiple eşleşeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kura çekiminin yapılacağı yer, yayın bilgileri ve kura sistemine dair detaylar da belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü 14.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun merkezlerinden biri olan İsviçre’nin Nyon kentindeki yapılacak kura organizasyonu, TSİ 14.00’te başlayacak. Kura çekimi UEFA’nın resmi dijital platformları üzerinden canlı yayınlanacak.

Yeni formatla birlikte lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan takımlar seribaşı olarak kura çekimine katılacak. Play-off turundan gelen sekiz takım ise seribaşı olmayan ekipler arasında yer alacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Play-off turunu geçerek son 16’ya kalan Galatasaray, seribaşı olmayan takımlar arasında yer alıyor. Juventus'u eleyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu karşılaşmaları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde iki ayaklı olarak oynanacak. Program kura çekiminin ardından açıklanacak.

Çeyrek final karşılaşmaları 7-8 ve 14-15 Nisan’da, yarı final mücadeleleri ise 28-29 Nisan ile 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2026’da Budapeşte’de oynanacak.

