Sultangazi'de yaşayan 18 yaşındaki Enes Alakuş, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.30 sıralarında evden ayrıldı. İddiaya göre annesinden tıraş parası alarak mahalledeki bir berbere giden genç, o sırada yaşanan bir tartışma ortamına denk geldi. Ailesi, bu olayın ardından Alakuş'tan bir daha haber alamadı. Baba Galip Alakuş, oğluyla yalnızca WhatsApp üzerinden kısa süreli yazışma yapabildiğini, ancak sesli iletişim kuramadıklarını söyledi. Mesajlarda oğlunun Edirne'de olduğunu öne sürdüğünü belirten baba, farklı yurt dışı numaralarından gelen aramalar nedeniyle endişelerinin arttığını ifade etti. Olayın ardından savcılığa başvurarak kayıp müracaatında bulunduğunu belirten baba Alakuş, sosyal medya üzerinden de kayıp ilanı paylaştıklarını söyledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

"ANNESİNDEN PARA İSTEDİ, TIRAŞA GİTTİ"

Kayıp gencin babası Galip Alakuş yaşadığı endişeyi şu sözlerle anlattı, "Benim çocuklarımdan küçük olan Enes daha yeni reşit olarak 18 yaşına girdi. Cuma günü saat 18.30'dan itibaren kendisinden haber alamıyor ve irtibat kuramıyorum. Eve gelip annesinden 300 lira gibi bir rakam, tıraş parası isteyip çıktığını, mahalle içerisinde bulunan bir berbere gittiğini, o esnada bir kaos ortamında, bir kavga esnasında denk geldiğini, kız arkadaşının da yanında olduğu için korktuğunu ve kaçtığını söylüyorlar. Cuma gününden sonra bir pazar günü WhatsApp yoluyla bir iletişim kurabildim. Sadece burada yazı olarak, işte merak etmeyin, geleceğim gibi sözler söyledi. Nerede olduğunu sorduğumda Edirne'de olduğunu söyledi. Ya oğlum çık gel diye söylediğimde benden ve amcasından cüzi rakamlarda para istedi. 5-10 bin lira gibi bir rakam istedi. Kendisine bu rakamı nasıl ulaştıracağımı söylediğimde farklı bir IBAN numarası verdi. Bunu kabul etmedim, taksiye bin gel, ben burada veririm dedim. Onu da kabul etmedi" şeklinde konuştu.

"BENİ TÜRKİYE'DEN ARAMADI"

Konuşmasına devam eden baba Galip Alakuş, "Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduğumda farklı bir sosyal medya ortamında fotoğrafını paylaşarak kayıp ilanı bildiriminde bulundum. Buradan görmüş büyük ihtimalle beni aradı Türkiye kodlu değil, farklı bir kod numarasıyla. İşte rahat olduğunu, iyi olduğunu, iki gün sonra eve tekrar döneceğini söyledi. Ama kişinin yazışmalarında o olup olmadığını, oğlumun olup olmadığını bilmiyorum.

"SUÇA SÜRÜKLENEBİLME İHTİMALİ YÜKSEK"

Mahalleli'nin de ortamı suça meyilli, suça sürüklenebilme ihtimali göz önünde bulunduruyorum. Korkuyorum, endişeliyim. Eve dönmesini istiyorum. Emniyetten yetkililerden bunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını bekliyorum. Herhangi bir bilgiye sahip değilim. Sadece çocukluk arkadaşlarıyla beraber o sokak esnasında geçerken kavga olduğunu, kavga içerisinde ne yaşandığını bilmiyorum. Çocuk da anlatmıyor. Emniyetten de herhangi bir konuda bir bilgi yok. Kesinlikle suça sürüklenebilme ihtimali yüksek. Çünkü çocuğumun beden yaşı 18 ama akıl olarak idrak edemeyecek yaşta. 14-15 yaş civarında seyretmekte. Ki geçmişinde hastane raporuylada olarak da bu durum sabit. Geçmişinde bununla ilgili evrakları da var, kemik yaşının geriden geldiğine dair. Bunu da olma ihtimali göz önünde bulunuyorum. Korkuyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin kayıp gençle ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

