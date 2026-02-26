Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün performansı sevindiriyor. Sergen Yalçın, Süper Lig'in en iyi oyuncusu olarak gösterdiği yıldız futbolcuyu şimdiden Galatasaray derbisine hazırlıyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı. Benfica'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız orta saha, Süper Lig'in ilk yarısında golle buluşamazken iki defa kırmızı kart gördü. Üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun, devre arasına üç asistle girdi. Kaptan, sezonun ikinci yarısına ise adeta fırtına gibi başladı. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi.

DERBİYE HAZIRLANIYOR

Başarılı oyuncu bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir defa ağları havalandırdı. Siyah beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Orkun, hem skor katkısı hem de liderliğiyle takımın sahadaki en önemli isimlerinden biri hâline geldi. Sergen Yalçın ile yıldız oyuncu arasında yapılan görüşmeler yükselen performansta önemli rol oynadı. Sergen Yalçın'ın, yıldız oyuncusunu, "Bu ligde senden daha iyi bir oyuncu yok. En iyisi sensin. G.Saray maçında bunu herkese göstereceksin" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

KOCAELİ'DE CEZALI

Göztepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta teknik heyet, kaptanın yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirecek.

DERBİ ÖNCESİ EMİRHAN SIKINTISI

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emirhan Topçu sahalardan bir ay uzak kalacak. Sahalara daha hızlı dönmek için özel fizyoterapist ile çalışmalara başlayan genç oyuncunun derbide Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olmasından dolayı çok üzgün olduğu öğrenildi.

